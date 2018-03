Аляксандр Рыбак зноў прадставіць Нарвегію на "Еўрабачанні"

Аляксандр Рыбак

12 сакавіка, Мінск /Кар. БЕЛТА/. Аляксандр Рыбак зноў прадставіць Нарвегію на "Еўрабачанні". Аб гэтым інфармуе афіцыйны сайт міжнароднага конкурсу песні, паведамляе БЕЛТА.

Выканаўца стаў пераможцам фіналу адкрытага тэлевізійнага адбору, які праводзіўся 10 сакавіка, з песняй "That's how you write a song". Ён прадставіць Нарвегію на конкурсе ў Лісабоне ў маі гэтага года.

Нарвежскі музыкант беларускага паходжання Аляксандр Рыбак - трыумфатар "Еўрабачання-2009".-0-