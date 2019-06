Цырымонія закрыцця II Еўрапейскіх гульняў стартавала на мінскім стадыёне "Дынама"

/var/www/beltaby/public_html/system/models/additional_user_search.class.php 353array(1) { [0]=> array(9) { ["error"]=> string(0) "" ["warning"]=> string(0) "" ["status"]=> int(0) ["fields"]=> array(3) { [0]=> string(5) "title" [1]=> string(4) "text" [2]=> string(9) "textsmall" } ["attrs"]=> array(6) { ["realid"]=> int(1) ["node_id"]=> int(1) ["date"]=> int(1) ["suzet_id"]=> int(1) ["model"]=> int(7) ["table1"]=> int(7) } ["matches"]=> array(10) { [10579345]=> array(2) { ["weight"]=> string(1) "1" ["attrs"]=> array(6) { ["realid"]=> int(79345) ["node_id"]=> int(22) ["date"]=> int(1561919194) ["suzet_id"]=> int(157) ["model"]=> string(4) "news" ["table1"]=> string(4) "news" } } [10579344]=> array(2) { ["weight"]=> string(1) "1" ["attrs"]=> array(6) { ["realid"]=> int(79344) ["node_id"]=> int(19) ["date"]=> int(1561916114) ["suzet_id"]=> int(157) ["model"]=> string(4) "news" ["table1"]=> string(4) "news" } } [10579342]=> array(2) { ["weight"]=> string(1) "1" ["attrs"]=> array(6) { ["realid"]=> int(79342) ["node_id"]=> int(28) ["date"]=> int(1561911738) ["suzet_id"]=> int(157) ["model"]=> string(4) "news" ["table1"]=> string(4) "news" } } [10579341]=> array(2) { ["weight"]=> string(1) "1" ["attrs"]=> array(6) { ["realid"]=> int(79341) ["node_id"]=> int(28) ["date"]=> int(1561909952) ["suzet_id"]=> int(157) ["model"]=> string(4) "news" ["table1"]=> string(4) "news" } } [10579338]=> array(2) { ["weight"]=> string(1) "1" ["attrs"]=> array(6) { ["realid"]=> int(79338) ["node_id"]=> int(28) ["date"]=> int(1561902307) ["suzet_id"]=> int(157) ["model"]=> string(4) "news" ["table1"]=> string(4) "news" } } [10579336]=> array(2) { ["weight"]=> string(1) "1" ["attrs"]=> array(6) { ["realid"]=> int(79336) ["node_id"]=> int(28) ["date"]=> int(1561898579) ["suzet_id"]=> int(157) ["model"]=> string(4) "news" ["table1"]=> string(4) "news" } } [10579335]=> array(2) { ["weight"]=> string(1) "1" ["attrs"]=> array(6) { ["realid"]=> int(79335) ["node_id"]=> int(28) ["date"]=> int(1561896508) ["suzet_id"]=> int(157) ["model"]=> string(4) "news" ["table1"]=> string(4) "news" } } [10579333]=> array(2) { ["weight"]=> string(1) "1" ["attrs"]=> array(6) { ["realid"]=> int(79333) ["node_id"]=> int(28) ["date"]=> int(1561893739) ["suzet_id"]=> int(157) ["model"]=> string(4) "news" ["table1"]=> string(4) "news" } } [10579332]=> array(2) { ["weight"]=> string(1) "1" ["attrs"]=> array(6) { ["realid"]=> int(79332) ["node_id"]=> int(28) ["date"]=> int(1561891950) ["suzet_id"]=> int(157) ["model"]=> string(4) "news" ["table1"]=> string(4) "news" } } [10579328]=> array(2) { ["weight"]=> string(1) "1" ["attrs"]=> array(6) { ["realid"]=> int(79328) ["node_id"]=> int(19) ["date"]=> int(1561882034) ["suzet_id"]=> int(157) ["model"]=> string(4) "news" ["table1"]=> string(4) "news" } } } ["total"]=> string(3) "348" ["total_found"]=> string(3) "348" ["time"]=> string(5) "0,001" } } $result

string(0) ""

30 чэрвеня, Мінск /Кар. БЕЛТА/. Цырымонія закрыцця II Еўрапейскіх гульняў стартавала на мінскім стадыёне "Дынама", перадае карэспандэнт БЕЛТА.

Маштабнае спартыўнае свята, якое праходзіла на працягу дзесяці дзён на 12 арэнах з удзелам атлетаў з 50 краін Еўропы, падышло да завяршэння. Трыбуны галоўнай арэны краіны запоўнілі гледачы, многія з якіх таксама прымалі ўдзел у арганізацыі і правядзенні форуму.

У цэнтры стадыёна ўстаноўлена кампазіцыя Нацыянальнай бібліятэкі, на якую будуць спраецыраваны самыя яркія моманты праведзеных спаборніцтваў. Цырымонія пачалася з выканання гімна Беларусі.

На арэне пачаўся парад сцягоў, атлетаў і ўшаноўванне валанцёраў II Еўрапейскіх гульняў. Беларуская група Aura выканала кампазіцыю "Bright Year, Bright You!".

Удзельнікі гульняў зрабілі ганаровы круг перад трыбунамі і занялі месца ў цэнтры арэны разам з валанцёрамі. Цэнтр стадыёна, як паведамлялася, на час цырымоніі стаў танцпляцоўкай. Сцяг Беларусі на "Дынама" пранесла двухразовая чэмпіёнка Еўрапейскіх гульняў у Мінску Марына Літвінчук.

На "Дынама" адбылося і ўшаноўванне валанцёраў, якое прайшло пад спецыяльна напісаную кампазіцыю "We Are the Light" у выкананні былога ўдзельніка групы Iron Maiden Тоні Мура і маладой беларускай спявачкі Хрысціны Святлічнай.

У гонар 8 тыс. валанцёраў, якія дапамагалі ў правядзенні гульняў, на стадыёне "Дынама" таксама быў дадзены салют.

У час спаборніцтваў на II Еўрапейскіх гульнях з 21 па 30 чэрвеня разыграна 200 камплектаў узнагарод у 15 відах спорту. Медальны залік выйгралі спартсмены з Расіі, якія заваявалі 109 медалёў, 44 з якіх залатыя. Беларускія атлеты (221 удзельнік) паказалі адзін з лепшых вынікаў у гісторыі выступлення на вялікіх міжнародных стартах - 69 медалёў, з іх 24 залатыя.

Беларускім балельшчыкам запомняцца перамогі ў веславанні на байдарках і каноэ Марыны Літвінчук, Вольгі Худзенка і Арцёма Козыра, высокія рэзультаты лёгкаатлетаў Эльвіры Герман, Таццяны Халадовіч і Максіма Недасекава, бескампрамісная барацьба Васілісы Марзалюк, Ірыны Курачкінай, Кірыла Грышчанкі.

Для Беларусі II Еўрапейскія гульні сталі таксама значнай культурнай падзеяй. Часткай культурнай праграмы гульняў і маштабнага праекта "Еўрапейскія гульні - еўрапейскае мастацтва" з'яўляюцца выстаўка ў Нацыянальным цэнтры сучасных мастацтваў "Казімір Малевіч і XXI стагоддзе", у мастацкай галерэі Міхаіла Савіцкага выстаўка гістарычнага фехтавання "Еўрапейскае баявое майстэрства. Ад кузні Вулкана да майстэрства Марса". У Мінскай гарадской ратушы прадставілі самую вялікую ў свеце прыватную калекцыю ўнікальных алімпійскіх артэфактаў. Усяго праведзена больш за 50 культурных мерапрыемстваў, прысвечаных II Еўрапейскім гульням.-0-

Фота Андрэя Пакумейкі, Дзяніса Касцючэнкі, Ягора Паўлюшчыка