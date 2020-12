ЗША забаранілі шэрагу арганізацый Расіі і Кітая набываць амерыканскія тэхналогіі

22 снежня, Мінск /Кар. БЕЛТА/. Злучаныя Штаты падрыхтавалі спіс кампаній і арганізацый Расіі і Кітая, якія трапілі пад фактычную забарону на набыццё пэўных відаў амерыканскіх тавараў і тэхналогій, адносна якіх дзейнічае экспартны кантроль. Гэты пералік апублікавалі Міністэрства гандлю ЗША і яго Бюро прамысловасці і бяспекі, паведамляе ТАСС.

Расійская частка дакумента ўключае 45 назваў (на справе з улікам паўтораў гэта 41 структура), кітайская - 58. З пункту гледжання амерыканскіх улад, размова ідзе аб юрыдычных асобах, якія з'яўляюцца "канчатковымі ваеннымі карыстальнікамі".

Мінгандаль ЗША тлумачыць: спісы накшталт гэтых "інфармуюць экспарцёраў" амерыканскай прадукцыі двайнага прызначэння аб тым, што ім трэба атрымліваць ліцэнзію на продаж такіх тавараў або паслуг фігурантам пераліку. Між тым у выпадку з такімі фігурантамі будзе дзейнічаць прэзумпцыя адмовы ў прадастаўленні экспартнай ліцэнзіі.

Мінгандль ЗША таксама адзначае, што "дадатковыя бакі могуць быць уключаны" ў спіс пазней. Аднак, дапускаецца і магчымасць выключэння з яго. Рашэнні наконт гэтага будзе прымаць спецыяльны міжведамасны камітэт, у склад якога ўваходзяць супрацоўнікі міністэрстваў гандлю, абароны, энергетыкі і фінансаў ЗША, а таксама Дзярждэпартамента.

Частка ўключаных у новы чорны спіс расійскіх кампаній і арганізацый ужо і раней знаходзілася пад дзеяннем разнастайных амерыканскіх санкцый і абмежаванняў, у тым ліку ў выглядзе забароны на пастаўкі ім спецыялізаванай (і не толькі) прадукцыі з ЗША.

У расійскую частку пераліку разам з карпарацыямі і прадпрыемствамі ўвайшлі Служба знешняй разведкі (СЗР) і Мінабароны РФ, а таксама медыка-санітарная частка ГУ МУС Расіі па Ніжагародскай вобласці. У некалькіх выпадках у спісе, як відаць, дапушчаны недакладнасці. Напрыклад, фігуруе нейкая "федэральная дзяржаўная бюджэтная ўстанова адміністрацыі прэзідэнта Расіі", але не ўдакладняецца, якая менавіта. Таксама ў пераліку значыцца нейкі "цэнтр сувязі Міністэрства абароны". Акрамя таго, карпарацыя "Іркут", якая з'яўляецца распрацоўшчыкам расійскіх бліжне- і сярэднемагістральных вузкафюзеляжных пасажырскіх самалётаў МС-21, унесена ў дакумент тройчы, а Казанскі верталётны завод, Аб'яднаная авіябудаўнічая карпарацыя (ААК) і кампанія "Сухой" - двойчы.

Што датычыцца КНР, пад санкцыі трапілі восем прадпрыемстваў Кітайскай карпарацыі авіяцыйнай вытворчасці рухавікоў (Aero Engine Corporation of China, AECC), сем прадпрыемстваў Кітайскай авіябудаўнічай карпарацыі (Aviation Industry Corp of China, AVIC), Другі інстытут акіянаграфіі Міністэрства прыродных рэсурсаў, завод па вытворчасці касмічных рухавікоў Кітайскай акадэміі касмічных тэхналогій (China Academy of Space Technology, CAST), даччыная кампанія Кітайскай дзяржаўнай суднабудаўнічай карпарацыі (CSSC).-0-