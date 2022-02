16 лютага, Масква /Эдуард Півавар - БЕЛТА/. Афіцыйны прадстаўнік МЗС Расіі Марыя Захарава назвала буйнейшыя СМІ ЗША і Вялікабрытаніі сродкамі масавай дэзынфармацыі. Такую характарыстыку ім яна дала ў сваім Telegram-канале.

"Просьба да сродкаў масавай дэзынфармацыі ЗША і Брытаніі Bloomberg, The New York Times, The Sun і г.д., аб'явіце графік нашых "уварванняў" на наступны год. Хацелася б спланаваць водпуск", - напісала Марыя Захарава.

Пералічаныя заходнія СМІ ўжо неаднаразова са спасылкай на амерыканскія разведданыя называлі дакладныя даты нібы плануемага расійскага нападзення на Украіну. У прыватнасці, апошні раз газета The Sun сцвярджала, што гэта адбудзецца ў гадзіну ночы 16 лютага.-0-