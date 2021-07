Вучоныя: дзве дозы Pfizer або AstraZeneca даюць высокую абарону ад дэльта-штама

22 ліпеня, Мінск /Кар. БЕЛТА/. Поўная вакцынацыя прэпаратамі кансорцыума Pfizer і BioNTech, а таксама кампаніі AstraZeneca дае высокую абарону ад дэльта-варыянта каранавіруса. Аб гэтым сведчаць вынікі даследаванняў, апублікаваныя ў сераду выданнем The New England Journal of Medicine, паведамляе ТАСС.

Як адзначаецца ў публікацыі, спецыялісты правялі аналіз ходу захворвання сярод пацыентаў, прышчэпленых названымі вакцынамі ў Вялікабрытаніі. Па яго выніках было ўстаноўлена, што ў выпадку заражэння дэльта-варыянтам вакцынацыя дзвюма дозамі прэпарату дае практычна той жа ўзровень абароны, што і пры заражэнні альфа-варыянтам, які з'явіўся ў Вялікабрытаніі і атрымаў асаблівае распаўсюджванне ў пачатку 2021 года.

Так, вакцынацыя двума кампанентамі прэпарату Pfizer і BioNTech давала абарону 88 працэнтаў пры заражэнні дэльта-штамам, у параўнанні з 93,7 працэнта пры варыянце альфа. Дзве дозы вакцыны AstraZeneca давалі абарону на ўзроўні 67 працэнтаў пры дэльта-штаме і 74,5 працэнта - пры альфа-варыянце.

"Параўнанне эфектыўнасці вакцын пры дэльта-варыянце і альфа-варыянце пасля ўвядзення дзвюх доз прэпарату выявіла толькі невялікія адрозненні. Гэтыя высновы сведчаць на карысць намаганняў па вакцынацыі дзвюма дозамі прэпарату прадстаўнікоў слабаабароненых груп насельніцтва", - падкрэслілі аўтары.

Раней дырэктар Сусветнай арганізацыі аховы здароўя Тэдрас Аданам Гебрэесус папярэдзіў аб пагрозе з'яўлення больш небяспечнага, чым дэльта-варыянт, штама каранавіруса, які зможа "ўхіліцца" ад дзеяння існуючых вакцын. Паводле яго слоў, вакцынацыя 70 працэнтаў насельніцтва кожнай краіны да сярэдзіны наступнага года дасць магчымасць не толькі спыніць пандэмію новага каранавіруса, але і перазапусціць сусветную эканоміку.-0-