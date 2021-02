У Кітаі адобраны яшчэ дзве вакцыны ад каранавіруса

25 лютага, Мінск /Кар. БЕЛТА/. Дзяржаўнае ўпраўленне па санітарным наглядзе за якасцю харчовых прадуктаў і лекавых сродкаў КНР адобрыла для шырокага выкарыстання яшчэ дзве вакцыны ад каранавіруснай інфекцыі COVID-19, распрацаваныя кампаніяй CanSino Biologics і Уханьскім даследчым інстытутам біяпрэпаратаў, паведамляецца на сайце ведамства.

"Дзяржаўнае ўпраўленне лекавых сродкаў адобрыла рэгістрацыю новай вакцыны, інактываванай каранавірусам (клеткі Vero), ад Sinopharm Wuhan Institute of Biological Products Co., Ltd. і першую рэкамбінантную вакцыну супраць каранавіруса (адэнавірусны вектар тыпу 5) кампаніі Cansino Biotech Co., Ltd.", - гаворыцца ў паведамленні.

Раней такі дазвол атрымалі інактываваныя вакцыны кампаніі Sinopharm і Sinovac Biotech.-0-