Штаб Байдэна накіраваў запыт у профільнае ўпраўленне аб прызнанні яго выбраным прэзідэнтам

9 лістапада, Мінск /Кар. БЕЛТА/. Прадстаўнікі штаба дэмакрата Джозэфа Байдэна накіравалі запыт аб прызнанні яго выбраным прэзідэнтам ЗША ў нагляднае ўпраўленне ў амерыканскай адміністрацыі. Аб гэтым паведамляе ТАСС са спасылкай на тэлеканал Fox News.

Тэлеканал прыводзіць заяву прадстаўніка дэмакрата, якая паступіла ва Упраўленне агульных службаў ЗША. У дакуменце гаворыцца, што перамога Джо Байдэна на выбарах атрымала незалежнае пацвярджэнне. У штабе дэмакрата разлічваюць, што кіраўніцтва названага ведамства неадкладна прызнае Джо Байдэна і Камалу Харыс выбранымі прэзідэнтам і віцэ-прэзідэнтам.

"Нацыянальная бяспека і эканамічныя інтарэсы ЗША залежаць ад таго, ці прадэманструе федэральны ўрад выразна і без прамаруджвання гатоўнасць выканаць волю амерыканскага народа і ажыццявіць гладкую і спакойную перадачу ўлады", - гаворыцца ў запыце. Гэта ўпраўленне, у прыватнасці, сочыць за тым, каб сродкі амерыканскіх падаткаплацельшчыкаў расходаваліся належным чынам. Афіцыйнае прызнанне Байдэна выбраным прэзідэнтам неабходна для таго, каб упраўленне выдзеліла сродкі на фарміраванне новай адміністрацыі, кіраўніком якой, як мяркуецца, будзе дэмакрат.

Пры гэтым газета Politico прывяла заяву дырэктара нагляднага ўпраўлення Эмілі Мэрфі. Яна адзначыла, што Байдэн пакуль не прызнаны выбраным прэзідэнтам.

Як паведаміла агенцтва Associated Press, адміністрацыю дзеючага прэзідэнта ЗША Дональда Трампа заклікалі рыхтавацца да перадачы ўлады былыя афіцыйныя асобы з ліку дэмакратаў і рэспубліканцаў.

У ЗША 3 лістапада прайшлі ўсеагульныя выбары. Згодна з прагнозамі тэлеканалаў CNN, NBC, Fox News, газеты The New York Times і агенцтва Associated Press, Байдэн атрымаў галасы 270 выбаршчыкаў, якія неабходны яму для перамогі над Трампам у барацьбе за пасаду кіраўніка дзяржавы. Дэмакрат аб'явіў аб сваёй перамозе на выбарах. Трамп не прызнаў паражэння, заявіўшы, што падлік галасоў нельга лічыць завершаным. Дзеючы амерыканскі лідар таксама пацвердзіў намер звяртацца ў суды наконт падліку галасоў выбаршчыкаў, паколькі, на яго погляд, у ходзе выбараў мелі месца шматлікія парушэнні з боку дэмакратаў.-0-