Рынга Стар і больш за 100 музыкантаў запісалі кавер хіта The Beatles для кампаніі па барацьбе з голадам

6 кастрычніка, Мінск /Кар. БЕЛТА/. Брытанскі музыкант Рынга Стар, ударнік Red Hot Chili Peppers Чад Сміт, Мэт Кэмеран з Pearl Jam і яшчэ больш за сто музыкантаў запісалі кавер хіта групы The Beatles Come Together у рамках кампаніі па барацьбе з голадам у свеце. Аб гэтым гаворыцца на афіцыйным сайце групы The Rolling Stones.

Дзесяцімінутны кавер Drum Together створаны для некамерцыйнай дабрачыннай арганізацыі WhyHunger, якая змагаецца з голадам па ўсім свеце.

Паводле слоў Рынга Стара, далучыцца да астатніх барабаншчыкаў яго запрасіў музыкант Джым Келтнер. І ён з радасцю згадзіўся. "Ніводнае дзіця не павінна быць галодным. Кожны павінен мець магчымасць харчавацца. Гэту цудоўную місію я падтрымліваў у мінулым, а Come Together - выдатны трэк і адна з маіх любімых песень The Beatles", - заявіў Стар.

У запісе песні таксама прынялі ўдзел Макс Вайнберг, Майк Партной, Ніка МакБрэйн, Джын Хоглан, Кармайн Апіс, Рэй Люзье, Сайман Кірк і 11-гадовая сенсацыя YouTube Нандзі Бушэл.-0-