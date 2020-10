2 кастрычніка, Мінск /Кар. БЕЛТА/. Падведзены вынікі штогадовага міжнароднага конкурсу мікра- і макрафатаграфіі CUPOTY (Close-up Photographer of the Year). Пераможцам прызнаны прафесар марской малекулярнай экалогіі Галіс Хаарау (Galice Hoarau), які сфатаграфаваў начную прагулку марскога вугра. Канкурэнцыю яму склалі фатографы з 52 краін, яны прапанавалі на суд журы больш за 6 тыс. работ. Брытанская газета The Guardian падрыхтавала падборку самых яркіх здымкаў.-0-

Фота з сайтаў www.cupoty.com