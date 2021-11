3 лістапада, Мінск /Кар. БЕЛТА/. Урад прадоўжыў на паўгода забарону на ўвоз і рэалізацыю шэрага тавараў. Гэта прадугледжана пастановай Савета Міністраў нумар 622 ад 2 лістапада 2021 года, паведамілі карэспандэнту БЕЛТА ў прэс-службе ўрада.

Пастановай Саўміна ад 23 красавіка 2021 года нумар 240 быў устаноўлены пералік тавараў, забароненых да ўвозу і рэалізацыі на тэрыторыі Беларусі. Такое рашэнне было прынята для забеспячэння абароны нацыянальных інтарэсаў, з улікам недружалюбных дзеянняў у адносінах да беларускага народа. У пералік забароненых тавараў унесены тавары груп кампаній Liqui Moly, Skoda Auto і Beiersdorf (гандлёвыя маркі Nivea, Eucerin, La Prairie, Labello, Hansaplast, Florena, 8x4, Skin Stories, Gammon, Tesa, Chaul, Coppertone, Hidrofugal, Stop the water while using me).

Новай пастановай урада нумар 622 дзеянне забароны прадоўжана з 4 лістапада 2021 года да 4 мая 2022-га ўключна.-0-