Першую здзелку з кампаніяй з Егіпта ажыццявілі на БУТБ

3 сакавіка, Мінск /Кар. БЕЛТА/. Першую здзелку па экспарце беларускіх тавараў у Егіпет ажыццявілі на Беларускай універсальнай таварнай біржы, паведамілі БЕЛТА ў прэс-службе БУТБ.

Па выніках біржавых таргоў егіпецкая кампанія Sama Al-Jazeera for Import and Export закупіла пробную партыю айчынных піламатэрыялаў. Да гэтага кампаніі з Егіпта здзелак на БУТБ не ажыццяўлялі. Паводле слоў генеральнага дырэктара Sama Al-Jazeera for Import and Export Махмуда Кандзіля, стратэгічная мэта яго кампаніі - стаць буйнейшым імпарцёрам беларускай лесапрадукцыі ў Егіпет, а ў перспектыве і іншыя краіны Паўночнай Афрыкі. Першы крок у гэтым напрамку ўжо зроблены.

"Ажыццёўленая намі здзелка даказала, што, выкарыстоўваючы біржавы механізм, егіпецкія кампаніі могуць свабодна гандляваць з беларускімі вытворцамі, прычым без якіх-небудзь пасрэднікаў. Адносна гэтага мы сталі першапраходцамі і, нягледзячы на складанасці, звязаныя з асваеннем новага для нас інструмента, вынікам мы поўнасцю задаволены. Зразумела, гэта толькі першы крок, і ў нашых планах стаць буйнейшым пастаўшчыком беларускіх піламатэрыялаў на егіпецкі рынак і рынкі суседніх краін, дзе прадукцыя дрэваапрацоўкі таксама карыстаецца высокім попытам", - адзначыў егіпецкі бізнесмен.

Акрамя таго, Махмуд Кандзіль не выключае, што ў перспектыве яго кампанія можа паспрабаваць свае сілы ў ролі біржавога брокера БУТБ. "Мы разглядаем брокерства як наступны этап супрацоўніцтва з біржай. Праўда, цяпер мы не гатовы ўзяць на сябе такую адказнасць. Таму пакуль што будзем старацца атрымаць як мага больш практычнага вопыту ўдзелу ў біржавых таргах і дэталёва вывучаць беларускі рынак. Разам з тым перспектыва стаць першым брокерам БУТБ у Егіпце выглядае вельмі прывабна", - падкрэсліў ён.

ААТ "Беларуская ўніверсальная таварная біржа" створана ў 2004 годзе. Першыя таргі адбыліся ў чэрвені 2005 года. БУТБ - адна з буйнейшых таварных бірж ва Усходняй Еўропе. Галоўная функцыя біржы - садзейнічанне беларускім прадпрыемствам у экспарце прадукцыі і дапамога замежным кампаніям у выхадзе на беларускі рынак. На біржы прадаюцца метала-, леса-, сельгаспрадукцыя, прамысловыя і спажывецкія тавары шырокай наменклатуры.-0-