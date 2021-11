Кампаніі з Беларусі і краін Блізкага Усходу і Афрыкі падпісалі дакументы аб супрацоўніцтве на выстаўках у Дубаі

8 лістапада, Мінск /Кар. БЕЛТА/. Павільён Беларусі прадстаўлены на харчовых выстаўках у Дубаі, паведамілі БЕЛТА на выставачным прадпрыемстве "Белінтэрэкспа" Беларускай гандлёва-прамысловай палаты.

"Па выніках першага дня работы экспазіцыі Belarus - The Taste of Nature на міжнароднай выстаўцы ласункаў і снэкаў Yummex Middle East і харчовай выстаўцы The Speciality Food Festival, якія адкрыліся 7 лістапада ў Дубаі, беларускія прадпрыемствы заключылі пагадненні аб намерах і камерцыйныя кантракты з бізнес-партнёрамі з Блізкага Усходу і Афрыкі. Кандытарская фабрыка "Камунарка" падпісала шматгадовы кантракт з кампаніяй з ПАР на пастаўку кандытарскай прадукцыі на рынак гэтай краіны і дзяржаў Персідскага заліва. Паміж Мінскім маргарынавым заводам і кампаніяй з ААЭ дасягнута дамоўленасць аб пастаўках рапсавага алею", - адзначылі ў выставачнай кампаніі.

У экспазіцыі прымаюць удзел вядучыя вытворцы прадуктаў харчавання з Беларусі, якія дэманструюць сваю лепшую прадукцыю. Так, ААТ "Бабуліна крынка" прадставіла прадукцыю з павялічаным тэрмінам годнасці, што асабліва важна для названага рэгіёна: малако сухое і сыроватку малочную сухую тэрмінам годнасці 24 месяцы, малако з тэрмінам захоўвання 9 месяцаў.

Сваю прадукцыю ў экспазіцыі прадстаўляюць і кампаніі канцэрна "Белдзяржхарчпрам". Буйнейшае прадпрыемства алейна-тлушчавай галіны краіны ААТ "Мінскі маргарынавы завод" прэзентуе рапсавы алей. Лідар Беларусі ў вытворчасці пасціла-мармеладных вырабаў ААТ "Чырвоны харчавік" паказвае інавацыйны прадукт - крэм-мёд з рознымі начынкамі: журавінамі, чарніцамі, клубніцамі, вішняй, лімонам і імбірам. Шырокі асартымент кандытарскіх вырабаў прадстаўляюць буйнейшыя кандытарскія фабрыкі "Спартак", "Слодыч", "Камунарка", "Конфа", "Чырвоны Мазыранін".

Прадстаўленая на выстаўках прадукцыя мае міжнародныя сертыфікаты адпаведнасці ISO, а таксама мае сертыфікаты "Халяль".

"Беларусь - традыцыйны ўдзельнік харчовых выставак на тэрыторыі ААЭ. У лютым 2021 года на выстаўцы Gulfood у Дубаі краіну прадставілі 25 прадпрыемстваў харчовай прамысловасці. Яны прэзентавалі мясную і малочную прадукцыю, вырабы з мяса птушкі і яек, бакалею і кандытарскія вырабы. Як вынік - заключэнне кантрактаў на $7 млн з партнёрамі з 14 краін", - адзначылі ў "Белінтэрэкспа".

Арганізатар экспазіцыі беларускіх вытворцаў Belarus - The Taste of Nature - выставачнае прадпрыемства "Белінтэрэкспа" Беларускай гандлёва-прамысловай палаты. Экспазіцыя праходзіць пры падтрымцы пасольства Беларусі ў Аб'яднаных Арабскіх Эміратах.-0-