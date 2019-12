Беларусь і Егіпет маюць намер паглыбіць прамысловую кааперацыю

Фота з архіва

11 снежня, Мінск /Кар. БЕЛТА/. Беларусь і Егіпет маюць намер паглыбіць прамысловую кааперацыю, развіваць сумесныя праекты і ўстараніць бар'еры ў двухбаковым гандлі, паведамілі БЕЛТА ў прэс-службе Міністэрства прамысловасці па выніках візіту міністра Паўла Уцюпіна ў гэту краіну.

Візіт праходзіў з 8 па 10 снежня. У склад беларускай дэлегацыі ўваходзілі прадстаўнікі прамысловых прадпрыемстваў, у тым ліку генеральны дырэктар ААТ "МАЗ" - кіруючая кампанія холдынга "БелаўтаМАЗ" Валерый Іванковіч.

Прайшлі перагаворы з міністрам гандлю і прамысловасці Егіпта Амрам Насарам і дзяржаўным міністрам ваеннай прамысловасці гэтай краіны Махамедам аль-Асарам.

У прэс-службе адзначылі, што з егіпецкім бокам узгоднена пастаўка першай партыі машынакамплектаў МАЗ на завод Helwan Machinery and Equipment Co з улікам лакалізацыі і прымянення мясцовых камплектуючых.

Акрамя таго, абмяркоўваліся пытанні пашырэння сумеснай прадукцыі ў Егіпце, краінах Афрыкі і Блізкага Усходу, з якімі заключаны пагадненні аб бяспошлінным гандлі. Дэлегацыя наведала сэрвісныя цэнтры ААТ "МАЗ" і кампаніі Cartec - дылера кампаніі International Co. for Industry and Projects.-0-