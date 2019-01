Банк развіцця пракрэдытуе пастаўкі беларускай тэхнікі ў Зімбабвэ

Фота з архіва

21 студзеня, Мінск /Кар. БЕЛТА/. Банк развіцця пракрэдытуе пастаўкі беларускай тэхнікі ў Зімбабвэ. Аб гэтым ішла размова на сустрэчы старшыні праўлення Банка развіцця Андрэя Жышкевіча з міністрам фінансаў Зімбабвэ Мтхулі Нкубэ, паведамляе БЕЛТА са спасылкай на сайт банка.

Зімбабвійскі бок пацвердзіў зацікаўленасць у фінансаванні Банкам развіцця сумесных праектаў па ўказе ад 25 жніўня 2006 года нумар 534 "Аб садзейнічанні развіццю экспарту тавараў (работ, паслуг)".

Экспартнае фінансаванне паставак беларускай тэхнікі ў Зімбабвэ плануецца рэалізаваць з удзелам панафрыканскага банка-партнёра The Eastern and Southern African Trade and Development Bank, якому Банкам развіцця ў 2018 годзе на адпаведныя патрэбы была адкрыта крэдытная лінія ў памеры $70 млн.-0-