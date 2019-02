Банк развіцця атрымаў узнагароду Асацыяцыі фінінстытутаў развіцця азіяцкага і ціхаакіянскага рэгіёна

Фота з архіва

27 лютага, Мінск /Кар. БЕЛТА/. Банк развіцця Беларусі атрымаў узнагароду Асацыяцыі фінансавых інстытутаў развіцця азіяцкага і ціхаакіянскага рэгіёна (ADFIAP), паведамляе БЕЛТА са спасылкай на сайт банка.

Узнагарода ўручана Банку развіцця на 42-м штогадовым сходзе ADFIAP у Амане. Банк атрымаў яе за "Ініцыятыву ў галіне інфраструктурнага развіцця, якая палепшыла транспартную інфраструктуру краіны і стварыла ўмовы для развіцця іншых галін і больш глыбокай інтэграцыі эканомікі краіны ў сусветную эканоміку".

"Фінансаванне інфраструктурных праектаў - гэта адзін з базавых напрамкаў дзейнасці для любога інстытута развіцця. Дарогі, масты, аэрапорты - такія аб'екты вельмі важныя для эканомікі любой дзяржавы, асабліва для краін з вялікімі транзітнымі патокамі. Акрамя таго, узровень развітасці транспартнай інфраструктуры служыць своеасаблівым індыкатарам знешняй інвестыцыйнай прывабнасці і ў значнай ступені ўплывае на прыняцце рашэння замежнымі інвестарамі аб прыходзе ў той ці іншы рэгіён. Таму Банк развіцця Беларусі прымае самы актыўны ўдзел у фарміраванні сучаснага і эфектыўнага нацыянальнага транспартна-дарожнага комплексу", - пракаменціравалі ў банку атрыманне ўзнагароды.

Асацыяцыя фінансавых інстытутаў развіцця азіяцкага і ціхаакіянскага рэгіёна (Association of Development Financial Institutions of Asia and Pacific) была ўтворана ў 1976 годзе і сёння з'яўляецца адным з буйнейшых міжнародных аб'яднанняў інстытутаў развіцця, членамі якога з'яўляецца 131 арганізацыя з 45 краін. Банк развіцця Беларусі - спецыяльны член асацыяцыі з ліпеня 2014 года.-0-