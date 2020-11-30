Адміністрацыя "Вялікага каменя" і Карпарацыя развіцця Удмуртыі падпісалі пагадненне аб супрацоўніцтве

30 лістапада, Мінск /Кар. БЕЛТА/. Адміністрацыя Кітайска-беларускага індустрыяльнага парка "Вялікі камень" і Карпарацыя развіцця Удмурцкай Рэспублікі падпісалі пагадненне аб супрацоўніцтве, паведамілі БЕЛТА ў прэс-службе парка.
У адпаведнасці з дакументам бакі будуць узаемадзейнічаць у галіне прыцягнення інвестараў, садзейнічаць развіццю прамысловай кааперацыі рэзідэнтаў парка і прадпрыемстваў Удмурцкай Рэспублікі, а таксама аказваць інфармацыйную, кансультацыйную і экспертную падтрымку, праводзіць сумесныя прэзентацыі.
Карпарацыя развіцця Удмурцкай Рэспублікі - дзяржаўны інстытут, створаны ўрадам рэспублікі для прыцягнення інвестыцый, суправаджэння і рэалізацыі інвестыцыйных праектаў, развіцця інвестыцыйнай інфраструктуры рэгіёна, падтрымкі суб'ектаў малога і сярэдняга прадпрымальніцтва і сацыяльна арыентаваных некамерцыйных арганізацый.
Кітайска-беларускі індустрыяльны парк "Вялікі камень" - асаблівая эканамічная зона са спецыяльным прававым рэжымам, размешчаная за 25 км ад Мінска. У "Вялікім камені" зарэгістраваны рэзідэнты з 14 краін. Прыярытэтныя для парка напрамкі - машынабудаванне, электроніка і тэлекамунікацыі, біятэхналогіі, фармацэўтыка, новыя матэрыялы, лагістыка, электронная камерцыя, захоўванне і апрацоўка вялікіх аб'ёмаў даных.-0-