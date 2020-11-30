Адміністрацыя "Вялікага каменя" і Карпарацыя развіцця Удмуртыі падпісалі пагадненне аб супрацоўніцтве

Сцяг Панядзелак, 5 кастрычніка 2026
Навіны
04.10.26
04.10.26 22:59 Іспанец Хуан Дыяс стаў галоўным трэнерам "МЛ Віцебск"  Спорт
04.10.26 22:37 Кіраўнікі НАК і Еўрапейскага саюза дзюдо абмеркавалі ўдзел беларусаў у мерапрыемствах EJU  Спорт
04.10.26 22:19 Муравейка падключыцца да кантролю за стратэгічнымі праектамі і работы са зваротамі грамадзян  Грамадства
04.10.26 21:56 Лукашэнка правядзе "кантрольны зрэз" развіцця турызму ў Беларусі  Прэзідэнт
04.10.26 21:50 Лукашэнка мае намер комплексна ацаніць развіццё электратранспарту ў Беларусі  Прэзідэнт
04.10.26 21:29 У Белдзяржфілармоніі прайшоў гала-канцэрт у час Дзён культуры Самарскай вобласці  Культура
04.10.26 21:06 Беларускія самбісты выйгралі 20 медалёў маладзёжнага першынства свету ў Грэцыі  Спорт
04.10.26 20:58 Чаму Лукашэнка асабіста сустракаецца з расійскімі губернатарамі, расказаў эксперт  Грамадства
04.10.26 19:48 Фестываль грузінскай культуры прайшоў у Мінску  Культура
04.10.26 19:45 Наступствы паводкі ў Тайландзе закранулі больш за 3,26 млн чалавек  У свеце
04.10.26 19:25 У Францыі больш за 400 школ застануцца закрытымі 5 кастрычніка на фоне пратэстаў  У свеце
04.10.26 18:32 Яршова і Лебедзева ўзялі золата і серабро на этапе Кубка свету па скачках на батуце ў Італіі  Спорт
04.10.26 17:57 Якія аб'екты аховы здароўя плануюць адкрыць у Мінску ў наступным годзе?  Грамадства
04.10.26 17:35 Прыгожыя вокладкі, вытанчаныя форзацы. Аб эстэтыцы мадэрну ў афармленні кніг раскажа выстава ў Гомелі  Культура
04.10.26 16:52 Хакеісты "Металурга" двойчы за два дні ў гасцях перамаглі "Юнацтва"  Спорт
04.10.26 16:28 У Бразіліі праходзяць прэзідэнцкія выбары  У свеце
04.10.26 16:06 Зноў цёпла або пахаладае? Якія сюрпрызы рыхтуе надвор'е на наступным тыдні, расказаў сіноптык Грамадства
04.10.26 15:23 МУС за суткі заблакіравала магчымасць плацяжоў па трох замежных рэквізітах, якія выкарыстоўваюцца махлярамі Грамадства
04.10.26 14:47 Як умацаваць імунітэт і чаму важна вакцынацыя, расказаў урач-інфекцыяніст Грамадства
04.10.26 13:43 Імя табе - Настаўнік! Новае жыццё старых фатаграфій беларускіх педагогаў з архіва БЕЛТА Грамадства
04.10.26 12:52 Пераважна без ападкаў будзе ў Беларусі 5 кастрычніка Грамадства
04.10.26 12:40 "Мая галоўная задача - улюбіць дзяцей у прафесію". Як педагог мінскага каледжа запальвае зоркі кулінарнага мастацтва Грамадства
04.10.26 11:39 Магутны прыродны пажар бушуе ў Каліфорніі, аб'яўлена эвакуацыя жыхароў некалькіх раёнаў У свеце
04.10.26 11:20 Чацвёра дзюдаістаў прадставяць Беларусь на чэмпіянаце свету ў Баку Спорт
04.10.26 10:45 Наведваць лясы забаронена ў пяці раёнах Беларусі Грамадства
04.10.26 10:24 "Згулялі як адзіны механізм". Форвард "Дынама" Галіеў аб перамозе над "Лакаматывам" Спорт
04.10.26 09:39 Дублі Сацішвілі і Галіева прынеслі "Дынама" перамогу над "Лакаматывам" Спорт
04.10.26 09:08 Чаго чакаць сёння ад надвор'я? Расказалі сіноптыкі Грамадства
04.10.26 09:00 Лукашэнка - педагагічным работнікам: навучаючы і выхоўваючы дзяцей, вы ствараеце будучыню Беларусі Прэзідэнт
03.10.26
03.10.26 19:00 Ад "Качынага вострава" да сустрэчы з казкамі. Якія новыя зоны адпачынку з'явіліся ў Мінску  Грамадства
Усе навіны
Усе навіны
Эканоміка
30 лістапада 2020, 11:21

Адміністрацыя "Вялікага каменя" і Карпарацыя развіцця Удмуртыі падпісалі пагадненне аб супрацоўніцтве

30 лістапада, Мінск /Кар. БЕЛТА/. Адміністрацыя Кітайска-беларускага індустрыяльнага парка "Вялікі камень" і Карпарацыя развіцця Удмурцкай Рэспублікі падпісалі пагадненне аб супрацоўніцтве, паведамілі БЕЛТА ў прэс-службе парка.

У адпаведнасці з дакументам бакі будуць узаемадзейнічаць у галіне прыцягнення інвестараў, садзейнічаць развіццю прамысловай кааперацыі рэзідэнтаў парка і прадпрыемстваў Удмурцкай Рэспублікі, а таксама аказваць інфармацыйную, кансультацыйную і экспертную падтрымку, праводзіць сумесныя прэзентацыі.

Карпарацыя развіцця Удмурцкай Рэспублікі - дзяржаўны інстытут, створаны ўрадам рэспублікі для прыцягнення інвестыцый, суправаджэння і рэалізацыі інвестыцыйных праектаў, развіцця інвестыцыйнай інфраструктуры рэгіёна, падтрымкі суб'ектаў малога і сярэдняга прадпрымальніцтва і сацыяльна арыентаваных некамерцыйных арганізацый.

Кітайска-беларускі індустрыяльны парк "Вялікі камень" - асаблівая эканамічная зона са спецыяльным прававым рэжымам, размешчаная за 25 км ад Мінска. У "Вялікім камені" зарэгістраваны рэзідэнты з 14 краін. Прыярытэтныя для парка напрамкі - машынабудаванне, электроніка і тэлекамунікацыі, біятэхналогіі, фармацэўтыка, новыя матэрыялы, лагістыка, электронная камерцыя, захоўванне і апрацоўка вялікіх аб'ёмаў даных.-0-

Навіны рубрыкі Эканоміка
Фота з архіва Які аб'ём узаемных інвестыцый Беларусі і Расіі, расказаў Селіверстаў 
Фота з архіва Ёсць перадумовы для перавышэння мінулагодняга аб'ёму тавараабароту Беларусі і Расіі - Селіверстаў 
Еўразійская інтэграцыя, гандаль і кааперацыя: аб чым гаварылі прэм'ер-міністры краін ЕАЭС у Мінску 
Саўмін вызначыў парадак прадастаўлення растэрміноўкі платы за права легалізацыі па зямельнай амністыі 
Фота з архіва "БЕЛДЖЫ" плануе вывесці на рынак новыя мадэлі аўтамабіляў 
Еўразійскі міжурадавы савет прыняў змяненні ў правілы функцыянавання агульнага электраэнергетычнага рынку ЕАЭС
Галоўнае
Лукашэнка пацвердзіў прыхільнасць да інтэграцыі перш за ўсё на постсавецкай прасторы
Лукашэнка мае намер комплексна ацаніць развіццё электратранспарту ў Беларусі 
Імя табе - Настаўнік! Новае жыццё старых фатаграфій беларускіх педагогаў з архіва БЕЛТА
Якія аб'екты аховы здароўя плануюць адкрыць у Мінску ў наступным годзе? 
Топ-навіны
Лукашэнка правядзе "кантрольны зрэз" развіцця турызму ў Беларусі 
Муравейка падключыцца да кантролю за стратэгічнымі праектамі і работы са зваротамі грамадзян 
Кіраўнікі НАК і Еўрапейскага саюза дзюдо абмеркавалі ўдзел беларусаў у мерапрыемствах EJU 
Чаму Лукашэнка асабіста сустракаецца з расійскімі губернатарамі, расказаў эксперт 
Наведваць лясы забаронена ў пяці раёнах Беларусі
Як умацаваць імунітэт і чаму важна вакцынацыя, расказаў урач-інфекцыяніст
МУС за суткі заблакіравала магчымасць плацяжоў па трох замежных рэквізітах, якія выкарыстоўваюцца махлярамі
У Белдзяржфілармоніі прайшоў гала-канцэрт у час Дзён культуры Самарскай вобласці 
"Мая галоўная задача - улюбіць дзяцей у прафесію". Як педагог мінскага каледжа запальвае зоркі кулінарнага мастацтва
У Расіі завяршылася актыўная фаза сумесных вучэнняў сіл АДКБ
Арт-аб'ект у Палацы Незалежнасці дапоўнілі фрагментам, якога не хапала. Уклад унеслі прадстаўніцы Магілёўшчыны 
Яршова і Лебедзева ўзялі золата і серабро на этапе Кубка свету па скачках на батуце ў Італіі 
Беларускія самбісты выйгралі 20 медалёў маладзёжнага першынства свету ў Грэцыі 
Дублі Сацішвілі і Галіева прынеслі "Дынама" перамогу над "Лакаматывам"
У ДАІ далі рэкамендацыі па ваджэнні пры няўстойлівым асеннім надвор'і 
Для забеспячэння зручнасці карыстальнікаў сайта выкарыстоўваюцца cookies
Падрабязней
Беларускае тэлеграфнае агенцтва
Рэклама
Кліентам
Уваход для падпісчыкаў Прадукты і паслугі
АГЕНЦТВА
Аб агенцтве Кантакты Палажэнне аб палітыцы ў дачыненні да апрацоўкі кукі
RSS
Свежыя навіны Беларусі
БЕЛТА - Навiны Беларусi, © Аўтарскае права належыць БЕЛТА, 1999-2026 г. 
Гіперспасылка на крыніцу абавязковая. Умовы выкарыстання матэрыялаў.
Тэхнiчнае забеспячэнне - БЕЛТА