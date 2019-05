ZENA выступіць у фінале "Еўрабачання" пад 19 нумарам

17 мая, Тэль-Авіў /Святлана Сухарко - БЕЛТА/. Вызначаны парадак выступлення краін у фінале міжнароднага конкурсу песні "Еўрабачанне-2019", паведамляе карэспандэнт БЕЛТА.

1. Мальта - Мікела. Песня "Chameleon".

2. Албанія - Яніда Малічы. Песня "Ktheju tokës".

3. Чэхія - Lake Malawi. Песня "Friend of a Friend".

4. Германія - S!sters. Песня "Sister".

5. Расія - Сяргей Лазараў. Песня "Scream".

6. Данія - Leonora. Песня "Love Is Forever".

7. Сан-Марына - Серхат. Песня "Say Na Na Na".

8. Паўночная Македонія - Тамара Тадэўска. Песня "Proud".

9. Швецыя - Джон Лундвік. Песня "Too Late for Love".

10. Славенія - Зала Краль і Гашпер Шантл. Песня "Sebi".

11. Кіпр - Тамта. Песня "Replay".

12. Нідэрланды - Дункан Лаўрэнс. Песня "Arcade".

13. Грэцыя - Кацярына Дуска. Песня "Better Love".

14. Ізраіль - Кобі Марымі. Песня "Home".

15. Нарвегія - KEiiNO. Песня "Spirit in the Sky".

16. Вялікабрытанія - Майкл Райс. Песня "Bigger Than Us".

17. Ісландыя - Hatari. Песня "Hatrið mun sigra".

18. Эстонія - Віктар Крон. Песня "Storm".

19. Беларусь - ZENA. Песня "Like it".

20. Азербайджан - Чынгіз. Песня "Truth".

21. Францыя - Білал Асані. Песня "Roi".

22. Італія - Махмуд. Песня "Soldi".

23. Сербія - Невена Божавіч. Песня "Kruna".

24. Швейцарыя - Лука Хені. Песня "She Got Me".

25. Аўстралія - Кейт Мілер-Хайдке. Песня "Zero Gravity".

26. Іспанія - Miki. Песня "La venda".

Фінал песеннага форуму адбудзецца 18 мая, менавіта тады мы даведаемся, каму дастанецца хрустальны мікрафон. Акрамя таго, у час фінальнага шоу запланавана выступленне спецыяльных гасцей. Прамую трансляцыю традыцыйна будуць весці тэлеканалы Белтэлерадыёкампаніі - "Беларусь 1" і міжнародны спадарожнікавы "Беларусь 24".

Ізраіль праводзіць "Еўрабачанне" трэці раз. Раней ён прымаў песенны форум у 1979 і 1999 гадах. Слоган "Еўрабачання-2019" - Dare To Dream ("Не бойся марыць").-0-