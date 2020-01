Вызначаны фіналісты нацадбору на "Еўрабачанне-2020"

27 студзеня, Мінск /Кар. БЕЛТА/. Вызначаны фіналісты нацыянальнага адборачнага тура конкурсу песні "Еўрабачанне-2020". Такая інфармацыя размешчана ў Telegram-канале АТН, паведамляе карэспандэнт БЕЛТА.

На фінішную прамую папулярнага праекта выйшлі:

1. Анастасія Гламозда - "Burning again",

2. Дар'я Хмяльніцкая - "On Fire",

3. AURA - "Барані свае",

4. Валерыя Грыбусава, Уладзіслаў Пашкевіч (VAL) - "Да вiдна",

5. Анжаліка Пушнова - "True Love",

6. NAPOLI - "Dоn't let me down",

7. Аляксандра Захарык (Саша Захарык) - "Rocky Road",

8. КейСі - "Chili Pepper",

9. Ян Яраш - "Fire",

10. Анастасія Развадоўская - "Hello",

11. CHAKRAS - "La-ley-la",

12. Анастасія Вахомчык (Анастасія Малашкевіч ) - "Invisible".

Заўтра ў 12.00 у Белтэлерадыёкампаніі пройдзе жараб'ёўка фіналістаў нацыянальнага адбору і рабочая сустрэча творчай групы праекта.

Фінальны гала-канцэрт адбудзецца не пазней за 6 сакавіка. Тэлегледачоў "Беларусь 1" і "Беларусь 24" чакае шоу, у час якога можна будзе разам з аўтарытэтным журы прагаласаваць за ўпадабанага выканаўцу. Фіналіст, які набраў у суме найбольшую колькасць глядацкіх і экспертных галасоў, удастоіцца права прадстаўляць нашу краіну на 65-м конкурсе песні "Еўрабачанне" ў Ратэрдаме (Нідэрланды) у маі.

Праект арганізаваны Белтэлерадыёкампаніяй - адзіным у Беларусі членам Еўрапейскага вяшчальнага саюза - і Міністэрствам культуры, якое выступае суарганізатарам. Палажэнне аб праекце размешчана на сайце медыяхолдынга.-0-