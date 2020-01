Вызначана чарговасць выступленняў фіналістаў нацадбору на "Еўрабачанне-2020"

28 студзеня, Мінск /Кар. БЕЛТА/. Вызначана чарговасць выступленняў фіналістаў нацыянальнага адбору на конкурсе песні "Еўрабачанне-2020". Жараб'ёўка прайшла сёння ў Белтэлерадыёкампаніі. Такая інфармацыя размешчана ў Telegram-канале АТН, паведамляе БЕЛТА.

Парадак выступлення артыстаў у фінале нацыянальнага адбору будзе наступны:

1. NAPOLI - "Dоn't let me down",

2. Аляксандра Захарык (Саша Захарык) - "Rocky Road",

3. Анастасія Вахомчык (Анастасія Малашкевіч ) - "Invisible",

4. CHAKRAS - "La-ley-la",

5. Анастасія Гламозда - "Burning again",

6. Анастасія Развадоўская - "Hello",

7. Ян Яраш - "Fire",

8. Анжаліка Пушнова - "True Love",

9. Дар'я Хмяльніцкая - "On Fire",

10. AURA - "Барані свае",

11. КейСі - "Chili Pepper",

12. Валерыя Грыбусава, Уладзіслаў Пашкевіч (VAL) - "Да вiдна".-0-