Выстава ў галерэі Шчамялёва прадставіць новы погляд на традыцыі мастацтва тэкстылю

27 кастрычніка, Мінск /Кар. БЕЛТА/. Міжнародная выстава сучаснага мастацтва тэкстылю і мікс-медыя Here, There and Everywhere ("Тут, там і паўсюль") адкрыецца 27 кастрычніка ў Гарадской мастацкай галерэі твораў Л.Д.Шчамялёва. Аб гэтым БЕЛТА паведамілі ва ўстанове культуры.

Выстава дэманструе актуальную карціну сучаснага этапу развіцця мастацтва тэкстылю з розных куткоў зямлі. Экспазіцыя трансліруе новы погляд на старадаўнія традыцыі мастацтва тэкстылю, яго пераасэнсаванне ў іншых напрамках мастацтва і змешаных тэхніках. «У пачатку XXI стагоддзя тэкстыльныя творы мастацтва - прыклады глыбокага інтэлектуальнага і эмацыянальнага зместу. Цяпер межы тэкстылю як мастацтва размываюцца і пераходзяць у асаблівую форму тэкстыльнага мыслення», - падкрэслілі арганізатары.

У экспазіцыі прадставяць больш за 100 работ. Іх - мастак Судзе Дадрас (Іран, ЗША), Мануэль Вандл (Аўстрыя), Стэфан Secretspaces (Германія), Рахул Шарма (Індыя, Нідэрланды) і Хрысціна Высоцкая (Беларусь). Як дадалі арганізатары, у сваіх творах майстры звязваюць розныя ідэйна-сэнсавыя і фармальна-пластычныя падыходы. Кожны аўтар па-свойму даследуе магчымасці тэкстылю не толькі з дапамогай тэхнікі і матэрыялу, але і як асаблівую філасофію і светапогляд.

Гледчы змогуць наведаць сустрэчы з удзельнікамі праекта і экскурсіі. Іх мэта - паказаць унікальнае бачанне мастацтва тэкстылю, непаўторны стыль і дух творчасці кожнага майстра.

Аўтар і куратар выстаўкі - Хрысціна Высоцкая. Праект будзе працаваць да 28 лістапада.-0-