Фіналісты нацадбору на "Еўрабачанне-2020" стануць гасцямі эфіру "Радыус FM"

12 лютага, Мінск /Кар. БЕЛТА/. На хвалях радыёстанцыі Белтэлерадыёкампаніі "Радыус FM" з сённяшняга дня слухачоў чакаюць сустрэчы з усімі дванаццаццю фіналістамі нацыянальнага адбору на "Еўрабачанне-2020" у Ротэрдаме. Аб гэтым БЕЛТА паведамілі ў прэс-службе медыяхолдынга.

"Белтэлерадыёкампанія прадаўжае падрыхтоўку да фінальнага этапу нацадбору на еўравізійны песенны форум. І яшчэ адным падарункам фанатам конкурсу стануць інтэрв'ю з усімі ўдзельнікамі маючага адбыцца гала-канцэрта, на якім у рэжыме рэальнага часу выберуць афіцыйнага прадстаўніка Беларусі на міжнародным конкурсе, - расказалі ў прэс-службе. - Ужо з сённяшняга дня фіналісты стануць гасцямі праграмы "У тэме", якая выходзіць на "Радыус FM" па буднях з 14.00 да 14.30. У эфіры прагучаць не толькі конкурсныя кампазіцыі, а таксама расказы і каментарыі ад саміх артыстаў".

Як паведамлялася раней, фінал нацыянальнага адбору пройдзе 28 лютага. Вядучымі канцэрта будуць шоўмен тэлевядучы "Беларусь 1" Яўген Перлін і прадстаўніца Беларусі на дзіцячым конкурсе песні "Еўрабачанне-2017" спявачка Хелена Мерааі. Прамую трансляцыю шоу традыцыйна будуць весці тэлеканалы "Беларусь 1" і "Беларусь 24", а таксама афіцыйны сайт Белтэлерадыёкампаніі.

Фіналісты нацадбору былі вызначаны 27 студзеня. На фінішную прамую выйшлі: Настасся Гламозда ("Burning again"), Дар'я Хмяльніцкая ("On Fire"), AURA ("Барані сваё"), VAL ("Да вiдна"), Анжаліка Пушнова ("True Love"), NAPOLI ("Dоn't let me down"), Саша Захарык ("Rocky Road"), КейСі ("Chili Pepper"), Ян Яраш ("Fire"), Настасся Развадоўская ("Hello"), CHAKRAS ("La-ley-la"), Настасся Малашкевіч ("Invisible"). Згодна з жараб'ёўкай, адкрые гала-канцэрт NAPOLI, а пад завяршальным, 12-м нумарам выступіць VAL.

65-ы конкурс песні "Еўрабачанне" ў гэтым годзе адбудзецца ў Ротэрдаме (Нідэрланды). Першы паўфінал, дзе выступіць прадстаўнік Беларусі, пройдзе 12 мая, другі - 14 мая, фінал запланаваны на 16 мая.

Падрыхтоўку і правядзенне нацыянальнага адбору ажыццяўляюць Белтэлерадыёкампанія як адзіны ў Беларусі член Еўрапейскага вяшчальнага саюза і Міністэрства культуры, якое выступае суарганізатарам.-0-