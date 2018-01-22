Мабільная версія
ФотахронікаФотахроніка
ПРАЕКТЫ
СЭРВІСЫ
ДЗЯРЖОРГАНЫ
Навіны Беларусі
22 студзеня 2018, Пн
-6°C
Суцэльная воблачнасць EUR 2.4187
USD 1.9782
RUB 3.4928
Галоўнае
Лукашэнка зацвердзіў рашэнне на ахову дзяржграніцы ў 2018 годзе
Прэзідэнт
Прэзідэнт Беларусі: дасягнуць тавараабароту з Пакістанам у памеры $1 млрд можна нават без напружання
Прэзідэнт
Затраты на аказанне насельніцтву ЖКП у 2018 годзе знізяць на Br68,74 млн
Эканоміка
Дэпазіты на сямейны капітал адкрыты ў Беларусі больш як на $474 млн
Грамадства
Інфляцыя 2-3 працэнты можа быць у Беларусі ў 2020-2021 гадах - Зіноўскі
Эканоміка
Апошнія навіны
ЦВК не разглядае магчымасць пераходу да збору подпісаў на планшэтах
16:29 Палітыка
Масавая акцыя пратэсту прайшла ў Грэцыі супраць новай назвы Македоніі
16:22 У свеце
Больш за 22,2 тыс. кандыдатаў у дэпутаты зарэгістравана на мясцовых выбарах у Беларусі
15:51 Палітыка
Сума аказанай адраснай сацдапамогі ў 2017 годзе павялічылася на 21,4 працэнта
15:37 Грамадства
Мокры снег і дажджы чакаюцца ў Беларусі ў другой палавіне тыдня
15:37 Грамадства
Швейцарац Роджэр Федэрэр выйшаў у чвэрцьфінал Australian Open, беларусы завяршылі турнір
15:02 Спорт
Беларусь надае вялікае значэнне супрацоўніцтву з ПА АБСЕ - Андрэйчанка
14:59 Палітыка
Прафсаюзныя юрысты будуць бясплатна кансультаваць беларусаў 25 студзеня
14:37 Грамадства
Беларусь ідзе па шляху стварэння інтэлектуальнай дзяржграніцы - Лапо
14:12 Грамадства
Лукашэнка паставіў задачы па ўдасканаленні сістэмы пагранічнай бяспекі Беларусі
14:00 Прэзідэнт
Затраты на аказанне насельніцтву ЖКП у 2018 годзе знізяць на Br68,74 млн
13:49 Эканоміка
Да 100-годдзя БЕЛТА: "Навіны складаюць гісторыю". Іскрамётная сатыра Тэрэўсата
13:41 Грамадства
Фільм беларускага рэжысёра Аляксандры Бутар "У асабістую прастору ўваход забаронены" выходзіць у пракат
13:07 Культура
Беларусь зацікаўлена супрацоўнічаць з Рэспублікай Карэяй у сферах ІТ і лічбавай эканомікі - Пірштук
12:48 Палітыка
Дэпазіты на сямейны капітал адкрыты ў Беларусі больш як на $474 млн
12:46 Грамадства
Лукашэнка зацвердзіў рашэнне на ахову дзяржграніцы ў 2018 годзе
12:00 Прэзідэнт
Да 18 градусаў марозу чакаецца ў Беларусі 23 студзеня
11:50 Грамадства
Лукашэнка: Беларусь з'яўляецца востравам бяспекі на Еўразійскім кантыненце
11:46 Прэзідэнт
Пасол Пакістана ўпэўнены ў вялікіх перспектывах супрацоўніцтва з Беларуссю
11:44 Палітыка
Дату правядзення дзіцячага "Еўрабачання-2018" у Мінску плануюць вызначыць у лютым
11:33 Культура
Усе навіны
Сюжэты
Да 100-годдзя БЕЛТА: "Навіны складаюць гісторыю" Да 100-годдзя БЕЛТА: "Навіны складаюць гісторыю"
Бязвізавы рэжым для іншаземцаў у Беларусі Бязвізавы рэжым для іншаземцаў у Беларусі
Паляпшэнне ўмоў вядзення бізнесу Паляпшэнне ўмоў вядзення бізнесу
500-годдзе беларускага кнігадрукавання 500-годдзе беларускага кнігадрукавання
Год навукі Год навукі
Уборачная кампанія Уборачная кампанія
Усе сюжэты

Да 100-годдзя БЕЛТА: "Навіны складаюць гісторыю". Іскрамётная сатыра Тэрэўсата

Грамадства 22.01.2018 | 13:41
Да 100-годдзя БЕЛТА: "Навіны складаюць гісторыю" Навіны сюжэта Да 100-годдзя БЕЛТА: "Навіны складаюць гісторыю"
Іншыя сюжэты

Іскрамётная сатыра Тэрэўсата

Унікальнай з'явай у дзейнасці інфармацыйных службаў стала стварэнне ў Віцебску Тэатра рэвалюцыйнай сатыры. Ідэя яго арганізацыі прыйшла кіраўніку Віцебскага аддзялення Расійскага тэлеграфнага агенцтва (ВіцРОСТА), паэту-сатырыку Міхаілу Пустыніну, якія задумаў ажывіць "Вокны РОСТА" - агітацыйныя плакаты, што ствараліся мясцовымі паэтамі і мастакамі, якія працавалі ў сістэме РОСТА.

У першым нумары часопіса Віцебскага аддзялення РОСТА 1921 года аб дзейнасці тэатра паведамляецца:

"Витебское отделение "Роста", расширяя свою агитационную деятельность, выражавшуюся в издании и распространении иллюстрированных плакатов, журналов и листовок, отвечавших злобе политического дня, перебрасывает свою работу также и на подмостки театра.

В то время, как все виды агитации - листовки, прокламации, лозунги, плакаты, сборники, брошюры и журналы - служили делу революции, отражая политические злобы, - театр жил "допотопной" жизнью мелодрам и комедий, написанных задолго до революции, в обстановке "мирного жития"…

И вот, вместо "приличных" пьес, предназначенных для наших прабабушек, стали репетироваться, написанные "под горячую руку" номера, пропитанные ядом революционной сатиры, и из пыльного театрального архива стали выволакиваться на свет божий и треуголка Колчака и пышные эполеты Врангеля, и парадный мундир Булак-Балаховича и бандура атамана Петлюры...

Все, что есть в революционной печи, - на подмостки мечи!

И недаром театр Революционной Сатиры своим символом выбрал, отбросив "маски" и "котурны", - простую метлу.

Она не будет праздно лежать в театральном углу, затянутая паутиной; эта метла будет гулять, по головам белогвардейцев, сшибая с них большие и малые короны, и под ее острые прутья попадет все, что лежит на красной дороге, мешая по ней шествовать работникам Революции...

В заключение я приведу свой приказ актерам Теревсата.

Приказ актерам Теревсата:

Чтоб жизни сор смести до тла,

Для вас всегда пусть будет свята -

Обыкновенная метла!"

З "Часопіса Віцебскага аддзялення РОСТА". №1, 1921 год

З адкрыццём тэатра журналісты Віцебскага аддзялення РОСТА сталі акцёрамі і частымі гасцямі ў воінскіх часцях Заходняга фронту, у вёсках.

Праграма Тэрэўсата звычайна складалася з некалькіх нумароў і доўжылася ад трыццаці мінут да паўтары гадзіны. Паказу папярэднічаў даклад, затым традыцыйны марш, пасля - дэкламацыя. У час спектакля зачытваліся тэлеграмы з фронту. Сам паказ уключаў вершы аб сусветнай рэвалюцыі і частушкі. У праграме былі аднаактовыя агітп'есы ("Блакада", "Санлівы салдат"), палітсатыры ("Каўчэг Тэрэўсата", "Пісьмо Лойд Джорджу"), пародыі ("Арыя сучаснага Мефістофеля"), інсцэніраваныя карыкатуры "Вокны РОСТА", куплеты, частушкі, танцы.

Афармляў нумары Марк Шагал. Ён пісаў заднікі для агітп'ес, ствараў эскізы касцюмаў і грыму, размалёўваў шчыты і шырмы для тантамарэсак. Напрыклад, для тантамарэскі "На раздарожжы" была напісана кампазіцыя, якая парадзіруе знакамітую карціну В.Васняцова "Тры багатыры": у адтуліны на месцы твараў выканаўцы ўстаўлялі галовы, і атрымліваўся плакат з жывымі выявамі.

Пра першыя гады работы аддзялення РОСТА ў Віцебску ўспамінае ўдзельнік падзей тых гадоў, адзін з першых ростаўцаў Аляксандр Ісбах, які стаў у далейшым маскоўскім журналістам і пісьменнікам:

"Бюллетени РОСТА издавались в каждом уезде. В Полоцке, Сенно, Орше, Невеле, Городке, Лепеле, Дриссе. Они были и двухстраничные и совсем миниатюрные, величиной в носовой платок, печатались на грубой, оберточной и на тонкой папиросной бумаге всех цветов. Но выходили регулярно, заменяли периодическую местную прессу, и вокруг них создавался свой рабкоровский и селькоровский актив.

А на Соборной площади Витебска и в городском театре мы регулярно выпускали световые и устные газеты. Это были даже не газеты, а своеобразные театрализованные альманахи…

Лето 1921 года в нашем городе ознаменовалось расцветом литературы и искусства. Особенно гордились мы театром революционной сатиры, созданным при РОСТА…

Мы сочиняли сатирические скетчи, комедии, инсценировки, фельетоны. Привлекали лучших молодых актеров. Все это было порой сумбурно, примитивно, часто наивно. Но молодо. Энтузиазма у нас было хоть отбавляй. Мы разъезжали по клубам, по красноармейским частям. Нас уже знал весь город.

Вот на дребезжащем грузовике въезжаем мы в рабочий поселок. Перед нами огромный барак. Самодельная деревянная эстрада. В сторожке приготовлено скромное угощение для "актеров": несколько ломтиков хлеба, намазанных - шутка сказать! - кетовой икрой. Мы быстро поглощаем угощение, расставляем нехитрую декорацию. Поднимается занавес. Сотни зрителей приветствуют нас, а весь коллектив наш (даже солидный Пустынин) выезжает на метлах и запевает боевой марш (слова того же Пустынина):

Пусть развеселым задирой

Будет наш Теревсат!

Пусть искрометной сатирой

Клеймит он тех, кто хочет назад!

Мы победим скуку серую -

Веруем в то горячо!

Мы с нашей радостной верою

Метлы возьмем на плечо...

Метлы в наших руках играли символическую роль: мы выметали всевозможный хлам и нечисть". /Исбах А. Начало РОСТА. - "Журналист". - 1968. - №5/

З "Часопіса Віцебскага аддзялення РОСТА". №1, 1921 год

Віцебскі Тэатр рэвалюцыйнай сатыры стаў першым у Савецкай Расіі агітацыйна-прапагандысцкім тэатрам мініяцюр. Ён праклаў шлях цэламу напрамку. Свае Тэрэўсаты з'явіліся ў Ленінградзе, Адэсе, Тыфлісе, Баку і іншых гарадах. Летам 1920 года Тэатр рэвалюцыйнай сатыры з Віцебска пераехаў у Маскву. У чэрвені 1922 года ён быў пераўтвораны ў Тэатр Рэвалюцыі.-0-

Версія для друку
Навіны рубрыкі Грамадства
Да спіса
Топ-навіны
Надвор'e
Мінск
Баранавічы
Бабруйск
Барысаў
Брэст
Варшава
Вільнюс
Віцебск
Гомель
Гродна
Жлобін
Кіеў
Ліда
Мінск
Магілёў
Мозыр
Масква
Орша
Полацк
Рыга
Санкт-Пецярбург
Салігорск

Фотарэпартаж

Абрад "Цягнуць Каляду на дуба" правялі ў Мінскай вобласці
Міжнародны дзень снегу адзначылі ў "Каробчыцкім Алімпе"
Дзень снегу адсвяткавалі ў "Сонечнай даліне"
Супрацоўнікі МНС правялі вадохрышчанскае купанне

Фотанавіны

Анлайн-канферэнцыя са старшынёй ЦВК Лідзіяй Ярмошынай прайшла на сайце БЕЛТА
Усе фота

Інфаграфіка

Бяспечны электраабагравальнік Рэкамендуецца: - уважліва чытаць інструкцыю, звяртаць увагу на час эксплуатацыі прыбора і патрабаванні па дапушчальным току; - трымаць электрапрыбор на бяспечнай адлегласці ад фіранак і мэблі і г.д.
Уся інфаграфіка
Прэзідэнт
Лукашэнка: Беларусь з'яўляецца востравам бяспекі на Еўразійскім кантыненце
Лукашэнка паставіў задачы па ўдасканаленні сістэмы пагранічнай бяспекі Беларусі
Лукашэнка зацвердзіў рашэнне на ахову дзяржграніцы ў 2018 годзе
Палітыка
Пасол Пакістана ўпэўнены ў вялікіх перспектывах супрацоўніцтва з Беларуссю
ЦВК не разглядае магчымасць пераходу да збору подпісаў на планшэтах
Больш за 22,2 тыс. кандыдатаў у дэпутаты зарэгістравана на мясцовых выбарах у Беларусі
Спорт
Дар'я Домрачава Дар'я Домрачава перамагла ў мас-старце на этапе КC у Антхольцы
Швейцарац Роджэр Федэрэр выйшаў у чвэрцьфінал Australian Open, беларусы завяршылі турнір
Беларус Яўген Каралёк атрымаў перамогу ў скрэтчы на этапе КС па веласпорце на трэку ў Мінску
Культура
Кадр з фільма Фільм беларускага рэжысёра Аляксандры Бутар "У асабістую прастору ўваход забаронены" выходзіць у пракат
Дату правядзення дзіцячага "Еўрабачання-2018" у Мінску плануюць вызначыць у лютым
Маладым пісьменнікам прапануюць прыняць удзел у конкурсе кароткага расказа пра Мінск
У свеце
Масавая акцыя пратэсту прайшла ў Грэцыі супраць новай назвы Македоніі
Тры чалавекі загінулі, больш за 20 паранены пры ўзрыве на рынку ў Тайландзе
Турцыя фактычна пачала аперацыю ў сірыйскім Афрыне - Эрдаган
Самае чытаемае
Аляксандр Лукашэнка Лукашэнка: у сучасным хутказменлівым свеце беларусам важна не страціць сваю ідэнтычнасць
Фота з архіва Колькасць беспрацоўных у Беларусі прадаўжае скарачацца
БУТБ і тайваньская біржа TAIFEX падпісалі мемарандум аб узаемаразуменні
Аляксандр Лукашэнка Лукашэнка лічыць неабходным прадаўжаць работу па спрашчэнні ўезду іншаземцаў у Беларусь
Аляксандр Радзькоў "Белая Русь" хоча ўзяць пад патранаж малы і сярэдні бізнес для развіцця народнага прадпрымальніцтва
Уся Беларусь
Дзяржаўны лад
Гісторыя
Турызм
Культура
Спорт
Спецпраекты
Хроніка Перамогі
Плакаты БелТА
Кліентам
Уваход для падпісчыкаў
Распрацоўка сайтаў
Мабільная версія
Наша кампанiя
Аб агенцтве
Партнёры
Кантакты
Прадукты i паслугi
БЕЛТА - Навiны Беларусi, © Аўтарскае права належыць БЕЛТА, 1999-2018 г. 
Гіперспасылка на крыніцу абавязковая. Умовы выкарыстання матэрыялаў.
Тэхнiчнае забеспячэнне - БЕЛТА

Мабільная версія