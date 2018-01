Аляксандр Рыбак падаў заяўку на "Еўрабачанне-2018"

Аляксандр Рыбак

16 студзеня, Мінск /Кар. БЕЛТА/. Пераможца "Еўрабачання-2009" Аляксандр Рыбак падаў заяўку на міжнародны песенны конкурс гэтага года, паведаміў БЕЛТА дырэктар ТАА "Гранд М'юзік" Андрэй Гузель, які прадстаўляе інтарэсы артыста ў Беларусі.

Беларус па паходжанні плануе адправіцца ў маі ў Лісабон з уласнай песняй "That's How You Write Song" ад Нарвегіі. Прадстаўнікі спевака характарызуюць яе як цудоўную і вясёлую поп-песню са спасылкамі на дыска і фанк 70-х. Сам артыст гаворыць пра песню, што будзе шчаслівы натхніць людзей верыць у свой талент і асмеліцца запісаць усе ідэі і думкі на паперы. Кліп у падтрымку песні максімальна блізка адлюстроўвае яе змест.

Аляксандр Рыбак перамог з песняй "Fairytale" на "Еўрабачанні" дзевяць гадоў таму з рэкордным для гэтага конкурсу вынікам (яму паставілі вышэйшыя балы найбольшая колькасць краін). Песня таксама з'яўляецца самай папулярнай на YouTube з ліку тых, што калі-небудзь перамагалі ў гэтым конкурсе.

На працягу 9 гадоў, што мінулі пасля конкурсу, Аляксандр Рыбак не спачываў на лаўрах. Ён выйграў шоу талентаў Kjempesjansen, прэмію Hedda, прэмію "Грэмі", супрацоўнічаў з DreamWorks Animations, выступаў перад некалькімі прэзідэнтамі і гастраляваў амаль у 50 краінах. А нядаўна Аляксандр Рыбак правёў 48 калядных тэматычных канцэртаў у Нарвегіі.

Аб выбары нарвежца стане вядома 10 сакавіка, калі музыкант у ліку 10 удзельнікаў адбору прадставіць сваю песню тэлегледачам.-0-